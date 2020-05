NASA lança cápsula espacial Dragon: veja a transmissão em direto

O primeiro voo espacial tripulado da empresa privada SpaceX tem hoje lançamento previsto do Centro Espacial Kennedy, na Florida, para levar dois astronautas da NASA até à Estação Espacial Internacional (EEI), depois de ter estado inicialmente previsto para quarta-feira e ter sido adiado devido ao mau tempo. O voo da cápsula espacial Dragon, considerado histórico, será o primeiro a sair do solo dos Estados Unidos desde 2011, ano que marcou o final das missões do programa Space Shuttle.