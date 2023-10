Netflix regista número recorde de assinantes e vai subir preços

A Netflix, que fornece um serviço de streaming de filmes e séries de televisão, e que chegou a Portugal em outubro de 2015, reportou esta quarta-feira, depois do fecho de Wall Street, os números do seu terceiro trimestre fiscal – tendo superado as expectativas dos analistas no que diz respeito aos lucros por ação e ao crescimento do número de assinantes.A empresa sediada em Los Gatos (Califórnia) registou receitas de 8,54 mil milhões de dólares no trimestre terminado a 30 de setembro, e lucros de 3,73 dólares por ação, quando a estimativa média dos analistas inquiridos pela FactSet apontava para esse resultado na faturação e para 3,49 euros por ação de lucro. A empresa anunciou ainda que vai aumentar os preços para os pacotes básico e premium (sem anúncios). Leia a notícia na íntegra no Negócios