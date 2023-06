Neymar admite ter traído a namorada: «Sinto-me na obrigação de pedir desculpa publicamente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neymar, avançado do PSG, admitiu ter traído Bruna Biancardi, com quem vai ter um filho. O camisola 10 da seleção do Brasil diz estar arrependido e lamenta que tenha fragilizado a namorada e a sua família.





"Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora de campo. Só que os meus erros na vida pessoal, resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho (a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade num momento tão especial que é a maternidade", refere.E acrescenta: "Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas sinto-me na obrigação de vir publicamente reafirmar isto. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público."