Neymar lamenta "ataques" por ter expressado apoio a Bolsonaro

O futebolista internacional brasileiro Neymar lamentou esta sexta-feira os "ataques" de que foi alvo por ter manifestado apoio à reeleição do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, nas eleições que se vão realizar no domingo.

"Falam em democracia e um montão de coisas, mas quando alguém tem uma opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender", observou o avançado do Paris Saint-Germain nas redes sociais.

Neymar, de 30 anos, partilhou um vídeo na rede social TikTok, no qual dança e canta ao som da música "vota, vota e confirma, 22 [número da urna] é Bolsonaro".

Este anúncio acontece um dia depois do Presidente brasileiro, numa ação de campanha, se ter deslocado ao Instituto Neymar, que pertence ao futebolista, e ter sido recebido por dezenas de crianças cuidadas por esta entidade.

Às presidenciais brasileiras concorrem 11 candidatos: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva - que segue à frente nas sondagens -, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Padre Kelmon, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.

Caso nenhum dos candidatos obtenha a maioria de 50% mais um voto em 02 de outubro, a segunda volta realiza-se com os dois mais votados no dia 30.