No berço da alta relojoaria suíça: viagem pelos segredos da Jaeger-Le Coultre

Bem-vindos à Jaeger-Le Coultre. Perdão, bem-vindos à "Jêjèhrrr lcútre", como os francófonos insistem em dizer. A Google, normalmente tão útil, sugere uma alternativa ainda pior: "Yayguh luhkowltuh". Felizmente não temos de nos preocupar com a pronúncia num texto escrito, por isso, bem-vindos à Jaeger-Le Coultre, uma das últimas manufaturas onde ainda se cria, desenvolve, decora e produz todos os relógios debaixo do mesmo teto. Albergando umas impressionantes 180 especialidades para o fazer. Um paraíso para quem gosta de relógios. Leia o artigo completo na 'Must'.