Nossa Aposta apresenta campanha "Uma casa com valores" para a nova época desportiva

A Nossa Aposta aparece de cara renovada para a nova época desportiva. Sem mudanças num plantel encabeçado pelo antigo internacional português e colunista de Record Paulo Futre, a casa de apostas portuguesas apresenta o "Uma Casa com Valores", o mote da nova campanha para multimeios, que conta com a assinatura criativa da uppOut.

"Sentimos que com a nova época desportiva que agora se inicia é importante revisitarmos a comunicação da marca. Acreditamos que num momento de saturação da comunicação, o jogador procurará relacionar-se com a marca de entretenimento que lhe proporcione um sentimento de pertença e segurança. Por isso decidimos explorar este claim, para uma campanha que pretende refletir as inovações da nossa casa e que estão no fundo alinhados à nossa maneira de estar: os valores, pois são eles que transmitem confiança aos milhares de clientes que todos os dias nos escolhem", afirmou Tiago Almeida, CEO da Nossa Aposta.

Paulo Futre, que já tinha participado na campanha 'Boletim Futreológico', volta a ligar-se à marca. "O facto de me terem apresentado uma ideia baseada em valores foi um dos pontos que me fez continuar com a Nossa Aposta porque, tal como esta marca, sempre me guiei pelos meus valores, tanto na vida privada como no futebol. Um ponto fundamental para fazer parte desta campanha foi o facto de a marca ter um grande foco nos valores e no jogo responsável. Para mim é muito importante que as pessoas tenham em mente que as apostas desportivas devem ser um meio de diversão e que existem sempre mecanismos de ajuda, caso necessitem", atirou o antigo jogador de futebol.

No âmbito da nova campanha, a Nossa Aposta vai oferecer 10 euros grátis, sem necessidade de depósito, a todos os novos utilizados registados.