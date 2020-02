Uma nova bala foi encontrada esta sexta-feira na casa onde o triatleta e a mulher, Rosa Grilo, moravam, nas Cachoeiras, em Vila Franca de Xira. Estes são novos dados que podem dar um novo rumo ao caso.





Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o segundo projétil foi encontrado por uma empresa contratada pela defesa de Rosa.Recorde-se que no depoimento de Rosa Grilo, a viúva falou sempre no disparo de duas balas e não uma, como foi indicado através da autópsia.A segunda bala foi encontrada dentro de uma banheira. Na altura do crime, foram feitas várias diligências pelas autoridades competentes no local.