Nova Iorque e Reino Unido registam recordes de mortes num dia por covid-19

O estado de Nova Iorque contabilizou 6.920 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e 731 mortes, o valor mais elevado desde o início do surto, revelou esta terça-feira o governador Andrew Cuomo.

Nova Iorque é o estado mais duramente atingido pela pandemia nos Estados Unidos, com 138.836 casos confirmados, o que representa 36,8% do total do país, e 5.489 mortes, 46,6% dos óbitos na maior economia mundial.





Os EUA contam com 377.499 casos confirmados e 11.781 mortes, sendo o país com maior número de casos e o terceiro com mais vítimas mortais, apenas atrás de Itália e Espanha.

Reino Unido supera seis mil mortes

No Reino Unido o número de novos casos registados em 24 horas cifrou-se em 3.634, elevando o total para 55.242. Os novos casos diminuíram face aos 3.802 observados na véspera.

O número de vítimas mortais atingiu os 6.159, uma subida de 786 face a segunda-feira. Este é o maior número de óbitos registados num só dia, mas o Serviço Nacional de Saúde (NHS) britânico sublinha que algumas mortes ocorridas no fim-de-semana poderão apenas ter sido reportadas mais tarde.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, encontra-se desde o final da tarde de segunda-feira internado nos cuidados intensivos de um hospital londrino após o seu estado de saúde se ter deteriorado.

Johnson foi internado no domingo por "persistência dos sintomas de covid-19". O líder do governo britânico testou positivo a 27 de março.