Nova variante de covid-19 faz razia nas bolsas

A nova variante de covid-19 identificada na África do Sul está a causar uma verdadeira sangria nos mercados acionistas mundiais. As bolsas europeias seguem a negociar com desvalorizações na casa dos 3%, arrastadas pela descida dos títulos mais cíclicos. Banca e petróleo são os setores mais penalizados, com quedas superiores a 4%, escreve o Negócios O índice europeu Stoxx 600 segue a recuar 2,49% para 469,72 pontos, mas já baixou um máximo de 3,7% durante a manhã, naquela que é a maior descida registada pelo índice desde junho de 2020.