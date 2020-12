Nova variante do coronavírus "está fora do controlo", afirma ministro da saúde do Reino Unido

O governo dos Países Baixos suspendeu este domingo todos os voos de passageiros oriundos do Reino Unido até 01 de janeiro, após ter sido detetada a nova variante do coronavírus que provoca a covid-19 originalmente identificada em solo britânico.





Em comunicado, o Ministério da Saúde holandês "recomenda que qualquer introdução desta variante do vírus proveniente do Reino Unido seja limitada tanto quanto possível, limitando e/ou controlando o movimento de passageiros do Reino Unido".Também a Bélgica anunciou que vai suspender os voos e ligações ferroviárias vindas do Reino Unido.O ministro da Saúde do Reino Unido disse este domingo que a nova variante do coronavírus "está fora do controlo".As autoridades britânicas já alertaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a descoberta da nova variante do SARS-CoV-2, que é mais facilmente transmissível embora não haja provas de que seja mais letal ou que possa ter impacto na eficácia das vacinas desenvolvidas.O Reino Unido está na lista dos 10 países mais afetados pela pandemia, ao somar mais de dois milhões de casos de infeção e 67.075 mortes.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.675.362 mortos resultantes de mais de 75,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.