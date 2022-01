Novo máximo de casos: 65.706 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou 65.706 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia, e mais 41 mortes associadas à covid-19, indicam os números divulgados esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Segundo o boletim epidemiológico diário, hoje estão internadas 2.249 pessoas, uma descida significativa nas últimas 24 horas - menos 64 do que na quarta-feira.Verificou-se também uma descida nos internados em unidades de cuidados intensivos, que são agora 147 (menos sete do que no dia anterior).Já o número de casos ativos aumentou para 558.129, uma subida acentuada de mais 42.167 casos.Nas últimas 24 horas, 23.498 pessoas foram dadas como recuperadas, para um total de 1.865.651.