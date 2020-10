Novo máximo em Portugal: mais 2.608 casos de covid-19 e 21 mortes nas últimas 24 horas

Portugal bateu esta sexta-feira um novo recorde de novos casos de Covid-19 ao ultrapassar, pela terceira vez desde o início da pandemia, a barreira dos dois mil casos. Registaram-se nas últimas 24 horas mais 21 mortos e 2.608 novos casos de coronavírus.





O País contabiliza, até ao momento, 2.149 óbitos e 95.902 infetados com a Covid-19.De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela DGS, 56066 pessoas recuperaram da doença, 985 delas nas últimas 24 horas.Relativamente aos internamentos, 1015 pessoas estão internadas, mais 22 do que ontem, 144 das quais em cuidados intensivos (mais 5 que as registadas esta quinta-feira).A Região Norte concentra o maior número de novos casos registados esta quinta-feira, 1350.Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 725, a Região Centro, com 323 novos casos, o Alentejo com mais 150, e o Algarve, com 44.A Região Autónoma da Madeira tem mais 12 casos confirmados. Os Açores contabilizam quatro novas infeções.C