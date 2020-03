Número de mortes em Itália sobe para 4.825: nas últimas 24 horas registaram-se 793

A pandemia do novo coronavírus matou 793 pessoas ns últimas 24 horas em Itália. O número de vítimas mortais no país subiu assim para 4825 - um aumento de 19,6%.





O número de infetados em Itália subiu para 53.578. O balanço anterior era de 47.021 infetados.Na Lombardia, a região italiana mais afetada pela pandemia do novo coronavírus, registaram-se 546 mortes nas últimas 24 horas. O número de vítimas mortais subiu assim para 3095, de acordo com dados oficiais.Estão 25.515 pessoas infetadas, mais 3251 em comparação com o dia anterior. Estão internados 8258 doentes, dos quais 1093 estão nos cuidados intensivos.Na quinta-feira, a Itália ultrapassou a China no número de mortos, sendo agora o país com mais vítimas mortais no mundo.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 271.000 pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 11.401 morreram.