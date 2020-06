Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O apelo do irmão de George Floyd: «Façam isto pacificamente, por favor» Em Minneapolis, Terrence fez o apelo no local onde o irmão George foi sufocado com o joelho no pescoço contra o chão





• Foto: Reuters