O astrónomo de Harvard que acredita que já fomos visitados por aliens

Um dos mais ilustres professores de Astronomia em Harvard, o israelo-americano Avi Loeb, observa todos os dias o céu. Foi assim que se apaixonou pelo Universo, que questiona desde a sua infância, passada numa zona remota e rodeado por Natureza. Mais tarde, tornou-se astrofísico. É hoje diretor do departamento de Astronomia em Harvard, diretor do Instituto de Teoria da Computação do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, e autor de centenas de artigos científicos, para além de professor.





Após o aparecimento do objeto interstelar Oumuamua em outubro de 2017, identificado por um telescópio no Havai, Avi dedicou-se a estudar a sua origem, especificidade e "anomalias", a fim de perceber de que parte do Universo terá vindo. Extraterrestres. O primeiro sinal de vida inteligente além da Terra - editado em Portugal pela Leya - é o livro que explica toda essa investigação. Avesso à ficção científica e às teorias rocambolescas sobre alienígenas este livro é, antes e pelo contrário, uma ponderação sobre a existência da vida humana, sobre a nossa missão e dimensão na Terra, sobre a religião e a possibilidade de não estarmos sozinhos, com base numa descoberta recente que deixou a comunidade da Astrofísica atordoada. Leia o artigo na íntegra na Must : Must