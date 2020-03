O comércio local aberto em Lisboa durante o estado de emergência: veja em tempo real

(Clique em cada um dos pontos para ver a informação em detalhe de cada estabelecimento. Se está a ler esta notícia na aplicação clique aqui para conseguir visualizar o mapa)





A Câmara de Lisboa, em colaboração com a AHRESP e outras entidades, criou uma página com medidas e informações sobre o covid-19 que engloba um mapa em permanente atualização com os estabelecimentos de comércio local que estão abertos na capital apesar do estado de emergência."Para evitar deslocações mais longas e apoiar o comércio local criamos o site "Estamos Abertos". Visite. Vai estar em permanente atualização", refere o presidente da Câmara da Lisboa, Fernando Medina, no Facebook.

No site Estamos Abertos é revelado ainda, entre outras informações, que" Câmara Municipal de Lisboa articulou com a Autocoope e a Kapten um serviço de entregas, válido enquanto vigorar o estado de emergência. O serviço de entrega no bairro deverá ser contratualizado entre o comerciante e o operador. O valor cobrado pela Autocoop é de 4,5€, e pela Kapten 4€".