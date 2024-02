«O Igor esfaqueou o meu pai e ele caiu. Peguei numa faca e dei-lhe uma facada»: a confissão do filho de 'Orelhas'

O julgamento pela morte de Igor Silva, na festa do título do FC Porto de 2021/22, iniciou-se ontem no Tribunal de São João Novo, na Invicta. Marco Orelhas e o filho Renato são dois dos acusados por homicídio qualificado (de um total de sete) além de outros arguidos acusados de crimes menores.No seu depoimento, Marco Orelhas disse não ter visto Igor Silva "a ser esfaqueado", assegurando que fugiu das imediações do Dragão na noite do crime após a vítima mortal lhe ter dado duas facadas nas costas. Por sua vez, Renato, filho de Marco Orelhas, pediu desculpa à família de Igor Silva. "Aceito cumprir o meu castigo, foi uma desgraça", disse, relatando: "O Igor esfaqueou o meu pai e ele caiu. Vi uma faca no chão, peguei nela e dei uma facada ao Igor do lado direito. Depois tive medo e fugi para casa. Deram-lhe 18 facadas, mas eu só dei uma." O julgamento prossegue hoje..