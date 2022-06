O Internet Explorer "morreu": tinha 26 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A partir desta quarta-feira, 15 de junho, o Internet Explorer será definitivamente aposentado no Windows. Há vários anos que o navegador da Microsoft tinha vindo a perder importância, tendo sido substituído pelo Microsoft Edge. Esteve no ativo durante quase 27 anos, mas há quase uma década que se tornou obsoleto e passou a ser mais um meme do que uma ferramenta.Leia o artigo na íntegra na Sábado