O longo dia de Pedro Nuno Santos que acabou em demissão

Nove meses, 11 demissões. O Governo de maioria absoluta de António Costa soma recordes de saídas e Pedro Nuno Santos foi o último na já longa lista. Depois de ter sobrevivido ao caso do despacho sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa – revogado por Costa em menos de 24 horas –, o ministro das Infraestruturas caiu precisamente pelo dossiê da maior luta que travou: a salvação da TAP, através de uma nacionalização que obrigou a uma injeção de 3,2 mil milhões de euros. Leia o artigo completo no Negócios