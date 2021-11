O negócio de Kobe Bryant que vai render 400 milhões de euros à família

O legado deixado por Kobe Bryant continua a deixar marcas, tanto dentro como fora de campo, no ramo dos negócios. O antigo astro da NBA detinha 10% da famosa marca de bebidas energéticas 'BodyArmor', que foi recentemente adquirida pela Coca-Cola por quatro mil milhões de euros, valor que vai render uma 'pequena' fortuna à família do norte-americano.





O 'As' avança que graças a esta aquisição da Coca-Cola, a mais cara da história da marca, a família do ex-astro do basquetebol vai receber 400 milhões de euros, acontecimento que já mereceu a atenção de Vanessa, a mulher de Kobe Bryant, nas redes sociais."Parabéns papá! Conseguiste! Sempre um passo à frente. Estou tão orgulhosa de ti e de tudo o que foste capaz de atingir. Quem me dera que estivesses aqui para celebrar. Mereces todo o reconhecimento por isto, continuas a ser grande", pode ler-se na publicação.