O que acontece à fortuna de 500 milhões da Rainha Isabel II?

Após o anúncio da morte da rainha, muitas são as perguntas deixadas para trás: Carlos sucede de imediato? Quando se realiza o funeral? Quais são os protocolos reais quanto ao luto das nações? O que acontece à sua fortuna é uma das mais pertinentes e que, provavelmente, mais levanta curiosidade. Sua Majestade deixa para trás mais de 500 milhões de dólares (496.900.00 em euros) em bens pessoais adquiridos ao longo dos seus 70 anos no trono.Embora isto possa parecer simples, a fortuna da rainha - e o que lhe acontece agora - é um tema complexo. Parte do que é considerada sua propriedade pertence efetivamente à chamada Firma Real, o império de 28 mil milhões de dólares a que membros da família real britânica como o rei Jorge VI e o príncipe Filipe se referiam como "o negócio da família". Leia o artigo na íntegra na Máxima