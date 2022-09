O tributo de Harry à "avozinha" Isabel II: «Sorrimos sabendo que tu e o avô estão juntos»

O príncipe Harry prestou homenagem à sua avó, a rainha Isabel II, falecida na quinta-feira, aos 96 anos. Num comunicado muito pessoal, o filho do agora rei Carlos III recorda a sua "avozinha" e as memórias felizes dos momentos que partilharam."Avozinha, apesar desta partida nos trazer grande tristeza, sou para sempre grato por todos os nossos primeiros encontros - desde as primeiras memórias da minha infância, à primeira vez que a encontrei como Comandante das Forças Armadas, ao primeiro momento em que conheceu a minha querida mulher e abraçou os seus adorados bisnetos", escreveu."Acarinho esses momentos que partilhámos e muitos outros momentos especiais pelo meio. A sua ausência já é muito sentida, não só por nós, mas pelo mundo". Concluiu dizendo: "Também nós sorrimos sabendo que tu e o avô estão juntos agora e os dois em paz."Harry e a mulher Meghan abdicaram dos seus papéis como membros seniores da família real, no início de 2020 e desde então vivem nos EUA, onde se têm mantido afastados da realeza. Estavam no Reino Unido na semana passada para participar numa série de eventos de solidariedade quando foram surpreendidos pelo pior do estado de saúde de Isabel II, que viria a morrer, na quinta-feira, dia 8.Quando se afastaram os duques de Sussex criticaram a família real, incluindo o pai de Harry, agora rei Carlos III. Porém, neste momento de luto, a família parece estar mais unida e Harry deixou também uma palavra de apreço ao pai. "No que diz respeito aos primeiros encontros, agora homenageamos o meu pai neste seu novo papel como rei Carlos III."Também Carlos III no seu primeiro discurso à nação, deixou uma palavra de apreço ao filho mais novo que não irá ocupar nenhum cargo no seu reinado. Começou por sublinhar o amor pelo filho, a quem desejou sorte e que juntamente com a mulher "continua a construir a sua vida do outro lado do oceano".