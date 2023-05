Vieira enviou e-mail a pedir cunha a Medina

Tudo começou com um "Olá Fernando" e terminou... com a isenção de IMI a Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira. Foi através de e-mails que o antigo presidente do Benfica pediu a Fernando Medina, por sua vez ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, para que o ajudasse com um imóvel. No âmbito da operação Tutti Frutti, o ex-dirigente das águias foi um dos 'apanhados' nas suspeitas de crimes em alegadas relações de favor, avança a CNN Portugal.A Polícia Judiciária encontrou, pelo menos, cinco mensagens recebidas e oito enviadas por Medina a envolver esta situação. "Certo é que em momento posterior Jorge Damas (chefe de gabinete do autarca de Lisboa) informa Medina do estado do referido processo", relatam as autoridades. Depois, em buscas feitas a Vieira, a PJ encontrou um e-mail do seu filho a agradecer-lhe a 'cunha'. "Obrigado Pai, sem ti não tinha sido possível. Já cá canta", escreveu Tiago.A procuradora Andrea Marques fala de um favor "referente à isenção de IMI de um imóvel comercializado pela empresa 'Realitatis' (...) porquanto o mesmo seria para habitação própria e permanente, pedido este que tinha em 'forward' um pedido de Tiago Vieira a solicitar desbloqueamento da situação". O imóvel em causa diz respeito a um prédio de 10 apartamentos, sendo que a maior parte deles foi vendida a estrangeiros.Existem, assim, suspeitas de crimes de "corrupção e/ou de abuso de poderes".