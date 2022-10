Oficial: Lula da Silva é o novo Presidente do Brasil

Lula da Silva é o novo Presidente do Brasil. "Eleição matematicamente definida" foi assim que o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a vitória do candidato do PT. Quando estavam apuradas 99,17% das secções, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), Lula da Silva tinha 50,85% dos votos, contra 49,15% para Jair Bolsonaro (extrema-direita).O antigo presidente do Brasil entre 2003 e 2011 e histórico dirigente do Partido dos Trabalhadores derrotou na segunda volta das eleições presidências o seu opositor e atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, por uma margem mínima de votos.Cerca das 23:00 de Lisboa o STE deu a eleição como matematicamente definida.O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já tinha sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, já felicitou o Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, e manifestou-se certo de que o seu mandato corresponderá a um período promissor nas relações com Portugal."O Presidente da República felicita o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, com a certeza de que o mandato, que vai iniciar em janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados", lê-se numa mensagem publicada no portal oficial da Presidência da República Portuguesa na Internet.Marcelo Rebelo de Sousa já anunciou a intenção de estar presente na posse do próximo Presidente do Brasil, em 01 de janeiro de 2023, em Brasília.