Oito infetados com coronavírus em Portugal estão em estado crítico

A ministra da saúde revelou esta tarde, em conferência de imprensa, que oito dos doentes internados por coronavírus se encontram em estado crítico. De acordo com Marta Temido, há ainda 18 pessoas internadas nos cuidados intensivos, o dobro (9) daquelas que tinham sido anunciadas ao meio dia. Lembre-se que este domingo, na habitual atualização, a DGS havia adiantado que o número de pessoas infetadas já tinha chegado às 245 pessoas.





"Felizmente muitas das pessoas que estavam em estado crítico estão a recuperar. De um modo geral os pacientes em estado crítico são pessoas idosas e com patologias associadas. Este é o padrão", informou ainda Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.Graça Freitas afirmou também que "a sociedade começou a seguir as orientações que foram dadas, estamos a ponto de viragem".A diretora geral da Saúde deixou alguns conselhos para evitar o contágio: "Lavar as mãos antes de sair de casa, pegar num lenço para abrir maçanetas. Tentar ter 1 metro de distância das outras pessoas. No local de trabalho nao confraternizar com os colegas e manter a distância social. Lavar as mãos com sabão quando chegar ao trabalho".Graça Freitas alerta ainda: "Se está doente, com tosse, febre ou dificuldade respiratória nao vá trabalhar e ligue para o SNS24. Se nao for antendido logo espere um pouco".