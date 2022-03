Oligarcas russos desviam super iates para as Maldivas e Montenegro

Relacionadas Alemanha apreende super iate de 540 milhões de oligarca russo Alisher Usmanov



Já Vagit Alekperov, presidente da gigante petrolífera Lukoil, ordenou que o seu super iate de 82 metros deixasse Barcelona e rumasse para Montenegro.

Marine Traffic, pelo menos quatro multimilionários russos deslocaram as suas embarcações de luxo para as Maldivas e Montenegro nas duas últimas semanas.Já Vagit Alekperov, presidente da gigante petrolífera Lukoil, ordenou que o seu super iate de 82 metros deixasse Barcelona e rumasse para Montenegro.

Desde a escalada da tensão na Ucrânia que vários multimilionários russos com laços ao Kremlin estão a enviar os seus super iates para portos mais seguros, como as Maldivas e Montenegro, para evitar que estes sejam apreendidos.Segundo dados da

Quer Montenegro quer as Maldivas não têm tratados de extradição com os EUA, no entanto, Montenegro indicou recentemente que deverá adotar as sanções impostas pela União Europeia (UE) contra indivíduos e entidades russas.