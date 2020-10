Os preços, especificações e surpresas do iPhone 12: saiba tudo sobre os novos modelos da Apple

Os novos iPhone vão ter ligação 5G. A Apple está esta terça-feira a apresentar os novos 'topos de gama' da marca, cujo lançamento já devia ter sido ocorrido em setembro mas foi adiado devido à Covid-19.





O iPhone 12 foi o primeiro a ver os detalhes serem revelados. Com preço a rondar os 929 euros segundo o site oficial em Portugal, mais caro que o antecessor. O aparelho tem as bordas mais quadradas, lembrando o visual do iPhone 4.