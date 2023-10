Palácio de Versalhes evacuado devido a nova ameaça de bomba

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O palácio de Versalhes, em França, foi esta terça-feira evacuado devido a ameaça de bomba, avança a 'BFMTV', que cita fontes da polícia.Recorde-se que no último sábado o espaço já tinha sido evacuado pelos mesmos motivos.No Twitter o gabinete de comunicação do Palácio de Versalhes menciona uma evacuação por "razões de segurança"."Por razões de segurança, o Palácio de Versalhes retirou os visitantes e fecha as suas portas hoje, terça-feira, 17 de outubro. Agradecemos a sua compreensão", pode ler-se.