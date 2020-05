Ricardo Quaresma recorreu na noite de terça-feira ao Facebook para condenar o "populismo racista" de André Ventura, depois de o líder do Chega ter sugerido um "plano de confinamento específico para a comunidade cigana".





O avançado e internacional português publicou um longo texto na sua página pessoal e replicou-o também no Instagram, tendo recebido milhares de 'gostos' e comentários nas duas redes sociais ao longo das últimas horas.Só no Instagram o 'post' de Quaresma conta já com mais de 62 mil 'likes' e entre eles é possível encontrar dezenas de figuras ligadas ao desporto português e sobretudo ao futebol, com nomes como Paulo Futre, Vítor Baía, Bruno Fernandes, Jéssica Silva, Beto, José Semedo, Silas, Ricardo Costa, Rui Pedro e Mesaque Dju.