Papa Francisco no hospital de Roma para ser operado

O Papa Francisco vai ser operado ao abdómen, esta quarta-feira à tarde, no hospital Gemelli de Roma, informou o Vaticano em comunicado, citado pela Reuters.A equipa médica do Papa Francisco decidiu nos últimos dias que era necessário proceder a uma intervenção cirúrgica e que o Papa deverá permanecer no hospital durante alguns dias para recuperar.