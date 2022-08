Paredes de Coura 2022: a maior edição de sempre!

O Festival Paredes de Coura 2022 já está em pleno aquecimento com o tradicional ‘Sobe à Vila’, uma série de concertos gratuitos que a organização disponibiliza para que todos os courenses sintam a emoção da música que vai prevalecer e agitar completamente a pacata vila minhota durante mais de uma semana.Desde sexta-feira que o tão ansiado regresso do popular ‘Couraíso’ está em velocidade de cruzeiro com as atuações de João Borsch, El Señor, Ghettoven’s All in Family, Puto, Baleia Baleia Baleia, Alfaer, House Plants, Les Dirty Two e José Pinhal Post-Mortem Experience a animarem os primeiros festivaleiros a montar tenda em Paredes de Coura.O feriado desta 2.ª feira antecede a abertura oficial do Festival propriamente dito, mas ainda com mais três concertos em pleno coração da vila de Paredes de Coura, agora já literalmente invadida por milhares de amantes da música. Os Chinaskee atuam às 22h30, seguindo-se os vila-condenses Evols uma hora depois, sendo que DJ Kitten fecha a noite e entra madrugada dentro.Dois anos depois, a 28.º edição do Paredes de Coura abre oficialmente amanhã, terça-feira, num dia exclusivamente dedicado às bandas nacionais e uma forma da organização homenagear toda uma indústria que foi obviamente das mais afetadas pela Pandemia Covid-19 e que impossibilitou que esta fosse já a 30.ª edição consecutiva de um dos festivais mais icónicos de Portugal.As portas do recinto abrem excecionalmente às 13 horas de amanhã e este dia extra com 20 concertos de bandas nacionais é, de resto, a razão fundamental para que o Paredes de Coura 2022 seja obviamente a maior edição de sempre de uma história que começou em 1993 quando um grupo de ‘bons rapazes’ naturais de Coura decidiu organizar o primeiro festival de sempre. Foi numa sexta-feira, dia 20 de agosto, que a praia fluvial do Tabuão recebeu nomes como Ecos da Cave, Gragrena, Cosmic City Blues, Boucabaca e Purple Lips.Eis o cartaz completo do Paredes de Coura 2022 e que decorre de amanhã, dia 16, até sábado, dia 20.Palco Principal: The Lemon Lovers (14h), Club Makumba (15h), Pluto (16h), Benjamim (17h), The Twist Connection (18h), Samuel Úria (19h), Linda Martini (20h30), Mão Morta (22h), Sam the Kid com orquestra e Orelha Negra (23h30) e Moullinex (01h30).Palco Secundário: Oceanpsiea (14h30), Noiserv (15h30) Paraguaii (16h30), Rapaz Ego (17h30), You Can't Win Charlie Brown (18h30), Rita Vian (19h45), 10 000 Russos (21h15), Bruno Pernadas (22h45), Conjunto Corona (00h30) e Conjunto Cuca Monga (02h30).Palco Principal: MEMA. (18h30), Alex G (19h45), IDLES (23h15) e Beach House (01h00).Palco Secundário: Gator, The Alligator (18h), Porridge Radio (19h15), Indigo de Souza (20h35) e The Murder Capital (22h20).After Hours: Viagra Boys (02h15) e HAAI (03h30)Palco Principal: Yellow Days (18h30), The Comet Is Coming (19h45), Parquet Courts(21h25), Turnstile (23h15) e L'Impératrice (00h45).Palco Secundário: Surprise Chef (18h), Donny Benét (19h05), Molchat Doma (20h35) e L'Eclair (22h10).After Hours: Nu Genea Live Band (01h45) e John Talabot (03h15).Palco Principal: Sylvie Kreusch (18h30), Arlo Parks (20h05), Badbadnotgood (21h45), Ty Segall & Freedom Band (23h25) e The Blaze (01h25).Palco Secundário: Márcia (18h), Kelly Lee Owens (19h15), Boy Harsher (20h50) e Arp Frique & Family (22h30).After Hours: Ata Kak Live Band (02h25) e Mall Grab (03h30).Palco Principal: Far Caspian (18h30), La Femme (19h40), Princess Nokia (21h20), Slowthai (22h50) e Pixies (00h20).Palco Secundário: Manel Cruz (18h), Xenia Rubios (19h05), Perfume Genius (20h35) e Yves Tumor & Its Band (22h).After Hours: Tommy Cash (02h05) e Nuno Lopes (03h05).