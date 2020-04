Parlamento aprova renovação do estado de emergência até 17 de abril

O prolongamento do estado de emergência por mais duas semanas foi novamente aprovada por larga maioria no Parlamento, o que significa que o regime de excecionalidade continuará em vigor até às 23:59 do próximo dia 17 de abril.





O projeto de decreto com vista à renovação do estado de emergência que o Presidente da República fez chegar ao Parlamento foi aprovado com os votos a favor dos deputados de PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS e PAN. PCP, Verdes, e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira mantiveram a abstenção com que, há duas semanas, votaram o primeiro decreto presidencial para a declaração do estado de emergência.Já o Chega passou do voto a favor à abstenção e, ao contrário da votação de 17 de março, em que não houve votos desfavoráveis, desta feita o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, votou contra.(em atualização)