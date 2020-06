Pedro Lima foi atleta olímpico e o Sporting era uma das suas paixões

Pedro Lima foi encontrado morto cerca das 10:00 de hoje na praia do Abano, em Cascais. O ator estava a interpretar uma personagem na novela "Amar Demais", a ser transmitida pela TVI.

Pedro Lima foi atleta olímpico de natação, tinha no surf umas das maiores paixões e era um fervoroso adepto do Sporting, marcando muitas vezes presença nas bancadas do Estádio José Alvalade, acompanhado pelos filhos.



Sporting expressa condolências



"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Pedro Lima, que faleceu aos 49 anos.



Conhecido actor português, Pedro Lima era um fervoroso Sócio do Sporting CP, sendo presença habitual no Estádio José Alvalade. Foi ainda antigo atleta Leonino na natação, chegando mesmo a representar Angola nos Jogos Olímpicos de 1988, em Seul, e de 1992, em Barcelona.



Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências."



A mensagem da TVI



"O Pedro Lima partiu. Uma partida inesperada e brutal. É um dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos. Todos, sem exceção. A TVI endereça à família, neste momento de dor imensa, sentidas condolências. O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar. A sua relação com a TVI tinha mais de duas décadas, mas cada projeto parecia ser sempre o primeiro.



Cuidava e afeiçoava-se de forma única às suas personagens .Foi assim que recebeu o regresso do Tristão, da série Espírito Indomável, lançada a partir da novela com o mesmo nome, e que é seu papel mais marcante neste trajeto intenso e longo na ficção nacional onde está desde a primeira hora. Neste momento dava corpo a Gonçalo Macedo na novela Amar Demais, cujas gravações foram recentemente retomadas. Era um companheiro e um amigo de todos, admirado pela sua simplicidade e capacidade de trabalhar em equipa. Todas as mortes são uma perda, mas esta é especialmente dolorosa pelo que deixa para trás. Saibamos honrar a sua memória e o seu exemplo", pode ler-se o post de Nuno Santos.