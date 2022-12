Pedro Nuno Santos apresenta demissão

Pedro Nuno Santos apresentou demissão do cargo de ministro das Infraestruturas e da Habitação. O anúncio foi feito num comunicado emitido esta quinta-feira, já madrugada dentro.O pedido de demissão já foi aceite pelo primeiro ministro António Costa, num comunicado no qual expressa publicamente o seu "agradecimento pela dedicação e empenho com que exerceu funções governativas ao longo destes 7 anos". "Destaco o seu contributo decisivo para a criação de condições de estabilidade política enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e a energia com que assumiu as suas atuais funções, nomeadamente nas políticas ferroviária e da habitação", acrescenta.