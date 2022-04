Pelo menos 13 feridos em explosão e tiroteio em estação de metro de Nova Iorque

Pelo menos treze pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio no metro de Brooklyn, em Nova Iorque, avança o The New York Times . O ataque terá ocorrido pelas 8h30 em Nova Iorque (13h30 em Lisboa).As autoridades estão a investigar o incidente e procuram um suspeito que, segundo relatos no local, usava uma máscara de gás e um colete refletor. De acordo com vários meios de comunicação social norte-americanos, foram encontrados dispositivos explosivos no local.Pelo menos cinco pessoas foram alvejadas, de acordo com a agência Reuters, não sendo ainda conhecidas as causas do ferimento das restantes pessoas.Há várias fotografias nas redes sociais que mostram feridos a receberem assistência na estação de metro de Sunset Park.Fotografias partilhadas a partir do local mostram fumo dentro da carruagem do metro.