Pelo menos 18 crianças e dois adultos mortos em massacre numa escola no Texas

Pelo menos 18 crianças e dois adultos (entre os quais uma professora) morreram num tiroteio numa escola primária do Texas. O atirador, um jovem de 18 anos, barricou-se depois no local e acabou abatido pelas autoridades. Contam-se ainda pelo menos 20 feridos no massacre.A polícia começou por confirmar uma "uma situação de tiroteio ativo" e montou cerco à Robb Elementary School, instituição do ensino básico em Uvalde, no Texas.Mais tarde, o governador local Greg Abott adiantou que pelo menos 14 alunos alunos e uma professora daquela instituição de ensino haviam morrido no tiroteio. Segundo a mesma fonte, o autor do massacre, Salvador Ramos, que estudava num liceu local, foi neutralizado pelas autoridades após ter disparado indiscriminadamente no interior da escola. Mais tarde, as autoridades atualizaram o balanço para 18 alunos mortos e três adultos, entre eles o autor do massacre.Ainda, de acordo com a polícia, Salvador Ramos atingiu a avó a tiro antes de se dirigir à escola onde efetuou o massacre. A mulher ficou em estado grave e foi hospitalizada. Depois de atirar contra a avó, o jovem terá seguido de carro até à escola. Sofreu um acidente junto ao local e entrou armado, com pelo menos uma pistola e uma espingarda, dentro da escola.