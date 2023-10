Pelo menos 21 mortos em acidente de autocarro em Veneza

Pelo menos 21 pessoas morreram, esta terça-feira, depois de um autocarro se ter despenhado de um viaduto na localidade de Mestre, perto de Veneza, no norte de Itália, disse o presidente da Câmara Municipal da cidade, Luigi Brugnaro.Segundo a Rai News, há 12 pessoas ficaram feridas e entre quatro e cinco desaparecidos.De acordo com a imprensa italiana, citada pela Reuters, o autocarro saiu da estrada e caiu perto das linhas de caminho de ferro no distrito de Mestre, que está ligado a Veneza através de uma ponte. As causas do acidente ainda não são claras.No Facebook, o presidente da Câmara de Veneza anunciou que decretou "imediatamente" luto da cidade, "em memória das pessoas que estavam no autocarro"."Uma cena apocalíptica, sem palavras", afirmou Brugnaro.A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou as "mais profundas condolências" pelo acidente e revelou que está em contacto próximo com Luigi Brugnaro e com o ministro Matteo Piantedosi para acompanhar as atualizações "desta tragédia".