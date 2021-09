Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas após numa explosão num edifício em Gotemburgo, na Suécia, esta terça-feira.





O incidente ocorreu numa zona residencial, de acordo com a Reuters, que cita meios locais. As autoridades já começaram a retirar pessoas do local e estão a investigar o caso."Vários apartamentos foram afetados. Neste momento não é claro o que causou a explosão", informaram os serviços de emergência.