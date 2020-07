Com signatários de 192 países, a petição ‘Traffickinghub’ já reúne mais de um milhão de assinaturas. O abaixo-assinado pede o fim do Pornhub, o maior site de conteúdos para adultos a nível mundial, que acusa de lucrar às custas do tráfico sexual. A campanha é liderada por Laila Mickelwait, líder do grupo cristão norte-americano Exodus Cry, avança o 'Correio da Manhã'.