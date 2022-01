PGR investiga atribuição de nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich

A Rádio Renascença avança esta terça-feira que a Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito à atribuição de nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich, inquérito esse que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.Recorde-se que o multimilionário é cidadão português desde abril de 2020, segundo avançou o 'Público' em dezembro último. De acordo com a informação avançada, o dono do Chelsea, de 55 anos, "naturalizou-se ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita". Abramovich, refira-se, é membro da comunidade judaica do Porto, da qual tem sido benfeitor.