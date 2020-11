Pingo Doce antecipa abertura para as 6h30 nos próximos fins de semana

Os supermercados Pingo Doce vão ter um horário de funcionamento alargado durante os dois próximos fins de semana.

A retalhista do grupo Jerónimo Martins irá abrir a maior parte das suas lojas às 06h30. Já o encerramento está marcado para as 22h00.





"Dadas as limitações à circulação impostas pelo estado de emergência nos próximos sábado e domingo, e tendo em conta também a possibilidade de haver restrições adicionais à circulação entre concelhos, o Pingo Doce vai abrir a maioria das suas lojas às 6h30m e encerrar às 22h, procurando assim contribuir para evitar a concentração de pessoas nas lojas no período da manhã", adianta fonte oficial do Pingo Doce ao Negócios.O horário habitual de funcionamento dos espaços oscila entre as 7h30 ou 8h00 e as 21h00 ou 22h00, dependendo da localização das lojas.A medida do Pingo Doce surge em resposta às limitações à circulação que vão vigorar durante os dois próximos fins de semana. Na sequência da declaração do estado de emergência , publicada no passado sábado, o Governo decretou a proibição de circular na via pública entre as 13:00 h e as 05:00 nos dias 14, 15, 21 e 22 de novembro.No entanto, estão previstas exceções, que abrangem os supermercados. De acordo com o decreto, serão permitidas "deslocações a mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais". Nestes estabelecimentos "podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem disponíveis".