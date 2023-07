Pione Sisto confirma apoio a seita em Oliveira do Hospital: «O mundo precisa de mais organizações assim»

Pione Sisto recorreu esta quinta-feira às redes sociais para confirmar o seu apoio à seita que se encontra instalada em Oliveira do Hospital com o nome de Reino do Pineal.





"Tenho recebido muitas mensagens sobre a minha relação com a Fundação do Pineal em Portugal. Deixem-me esclarecer. Eu sou um atleta, empreendedor e filantropo. Antes de tudo isso, sou um homem espiritual que acredita no bem maior. Vivo a minha vida com o intuito de continuar a crescer e evoluir o mundo da forma que conseguir", começou por escrever o avançado de 28 anos dos dinamarqueses do Midtjylland, através das 'stories' do Instagram.

E continuou: "A Fundação do Pineal é um dos muitos projetos ecológicos espirituais, culturais e ambientais ao qual dediquei algum do meu tempo e energia. Sou patrono da Fundação do Pineal porque sinto-me inspirado pela sua filosofia, pelos seus ideais, princípios e forma de viver a vida. Creio que o mundo precisa de mais organizações que coloquem a natureza, o ambiente, a saúde e bem-estar à frente dos lucros."



Pione Sisto revelou ainda que "enquanto a Fundação do Pineal continuar a viver de forma legal, pacífica e espiritualmente de acordo com os seus princípios, ideais e ética" que continuará "a endossar os seus esforços de todas as formas que puder."



Recorde-se que o avançado dinamarquês é o dono de 4,7 hectares de terreno onde vivem dezenas de pessoas, incluindo crianças.