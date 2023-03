PJ recusa falar de telefonema misterioso que desencadeou massacre por se tratar 'de natureza íntima'

O diretor da PJ afastou o cenário de terrorismo no ataque ao Centro Ismaelita em Lisboa, na terça-feira.Luís Neves admite que "surto psicótico" poderá estar na origem do ataque que vitimou duas mulheres. O líder da força policial, recusou falar do telefonema misterioso que desencadeou massacre por se tratar "de natureza íntima".Abdul Bashir recebeu um telefonema, antes de matar Mariana e Fafana. O ataque também causou ferimentos graves em outro professor do Centro Ismaelita em Lisboa.Em conferência de imprensa, o diretor informou que o agressor estaria prestes a fazer uma viagem, com os três filhos, com destino à Alemanha. O homem de 28 anos vivia sozinho com os filhos de quatro, sete e nove anos, depois da mulher ter falecido num campo de refugiados, na Grécia.Segundo Luís Neves, o agressor, Abdul Bashir, não terá alta em menos de 10 dias.