Polícia alemã faz escavações na casa de suspeito de rapto de Maddie McCann

A polícia alemã está esta terça-feira a realizar escavações no jardim de um lote em Hannover, Alemanha, perto da casa dos suspeito alemão de 43 anos do rapto de Maddie McCann, Christian Brueckner.





A notícia é avançada pelo jornal de Hannover, HAZ, que indica que as buscas estão a ser efetuadas numa zona longe da vista do público e que está vedada pelas autoridades.As buscas são levadas a cabo pelo Ministério Público e polícia federal e o MP em Braunschweig já revelou que as diligências estão ligadas ao desaparecimento de Maddie MacCann, que desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, há 13 anos.Recorde-se que no início de junho, foi anunciado que o Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, estava a investigar Christian Brueckner por suspeita de ter matado a menina britânica Madeleine McCan.