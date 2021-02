Polícia brasileira desmente João Loureiro: ex-presidente do Boavista viajou no jato com cocaína

Elvis Secco, da Polícia Federal brasileira, desmentiu esta sexta-feira, em declarações à RTP, a versão apresentada por João Loureiro a propósito do avião que foi retido em Salvador da Bahia com mais de 500 quilos de cocaína. Ao contrário do que o antigo presidente do Boavista referiu, João Loureiro teria estado no interior do jato em causa.





De acordo com o líder da investigação, tanto João Loureiro como o empresário espanhol Mansur Heredia terão viajado entre São Paulo e Salvador no jato em causa, que nesse momento já teria a droga na fuselagem. "A droga pode ter sido colocada em São Paulo ou pode ter sido inclusive antes. Tudo está a ser investigado. Salvador está descartado completamente", declarou o elemento das forças da autoridade, que explicou ainda que João Loureiro foi libertado por não haver provas para o manter detido.Por outro lado, os empresários Hugo Cajuda e Bruno de Carvalho Santos revelaram ter estado com João Loureiro em Salvador no dia em que a droga foi apreendida, isto quando o ex-líder do Boavista, segundo a sua versão, estaria em São Paulo.