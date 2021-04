Polícia de Nova Iorque apreende 50 kg de cocaína com o selo 'CR7'

Na última segunda-feira a polícia de Nova Iorque levou a cabo uma operação anti-droga que culminou com a detenção de dois traficantes, que tinham na sua posse uma arma, 200 mil dólares e 50 pacotes de cocaína com o logo 'CR7' impresso.





"No apartamento foram encontrados 50 pacotes de cocaína com o selo 'CR7', que se encontravam num armário. CR7 é a marca do popular futebolista português, Cristiano Ronaldo", informava o comunicado do departamento de narcóticos da polícia de Nova Iorque, depois da operação.A apreensão aconteceu num apartamento de luxo em Queens, que seria usado para o tráfico em larga escala, pois ali foram também encontradas máquinas de contar dinheiro, entre outros artefactos. Segundo o agente Bridget Brennan, a droga apreendida - que pesava 50 kg - teria um valor de mercado a rondar os dois milhões de dólares, cerca de 1,7 milhões de euros.A marca CR7, criada por Cristiano Ronaldo, é usada na vida empresarial do internacional português em produtos como perfumes, roupa interior, óculos, etc.