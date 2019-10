Polícia Judiciária fez buscas a Vítor Catão

A Polícia Judiciária do Porto efectou, esta quarta-feira, buscas na casa de Vítor Catão, dirigente do São Pedro da Cova. Também o clube foi alvo de buscas por parte dos inspectores da Judiciária, que estão a investigar uma suspeita de um crime de sequestro sobre o empresário César Boaventura. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, Vítor Catão não foi constituído arguido. Deverá, nos próximos dias, ser notificado nesta qualidade para prestar declarações.





Foi em março deste ano que Vítor Catão divulgou nas suas redes sociais um vídeo , no qual surge num acalorado diálogo com César Boaventura. Tudo se passou junto das instalações do clube de Gondomar, embora todos os vídeos tenham sido gravados dentro do carro de César Boaventura. Inicialmente, foi pedido a este que colocasse a música da tourada, utilizada pelo Benfica no final do jogo da primeira volta, frente ao FC Porto, tendo depois Vítor Catão - que a certo momento deu uma chapada na cara do empresário - pedido que César Boaventura justificasse tudo o que tem vindo a dizer sobre os Super Dragões, Pinto da Costa e Francisco J. Marques.