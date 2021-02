Polícia Judiciária fotografou e vigiou jantar de Rui Rangel e Luís Filipe Vieira

Quando a Polícia Judiciária soube, através de interceções telefónicas, que ia haver um jantar no Estádio da Luz entre o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o ex-juiz Rui Rangel avançou de imediato para o terreno. A 23 de maio de 2017 foi montada uma operação de vigilância em vários pontos da cidade de Lisboa. Os inspetores da PJ fotografaram o encontro. As imagens constam num apenso do processo da Operação Lex, consultado pelo Correio da Manhã.