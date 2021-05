Porque estão os poderosos a gastar 250 mil libras para limparem a sua reputação online?

"Quando uma pessoa quer limpar a sua reputação online, vem ter connosco", diz John Giacobbi, fundador da Web Sheriff, a autoproclamada "maior especialista mundial em policiamento da internet". No espaço de apenas algumas horas, John prometeu fazer de mim "a melhor versão que posso ser" (pelo menos online), sinalizando qualquer selfie inestética numa festa do escritório, tweets insensíveis e resultados embaraçosos na pesquisa pelo nome "Samuel Fishwick" (ele dir-me-á se tenho o mesmo nome, por exemplo, que um larápio condenado). Leia o artigo completo no Must.