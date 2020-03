Portugal com 43 mortos e 2.995 infetados com coronavírus

O número de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus aumentou para 2995, um crescimento de 26,8% face a ontem, anunciou a Direção Geral de Saúde esta quarta-feira, 25 de março. Ontem o número de infetados tinha aumentado 14,7% para 2.362, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 633 e a taxa de crescimento acelerou face a ontem.





Quanto ao número de vítimas mortais, são agora 43, dez acima das 33 registadas até ontem.Verifica-se assim um aumentou na taxa de crescimento do número de infetados, que está ainda assim abaixo de 30%. O crescimento do número de mortos é igual ao de ontem em números absolutos (dez), mas menor em percentagem (30% contra 43%).Segundo o boletim diário da DGS, há 12 mortos na região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 no centro, 20 no Norte e um no Algarve. Os Açores, Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade está em 1,4%, contra 1,4% ontem.Entre as 43 vítimas mortais, 25 têm mais de 80 anos, sete entre 70 e 79, sete entre 60 e 69, quatro entre 50 e 59. 13 são mulheres e 30 homens.O número de casos suspeitos aumentou para 21.155 (ontem estava em 15.474) e 1.591 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais. Existem apenas 22 casos recuperados, os mesmos de ontem.O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 13.624 (11.842 ontem).

Mais de 19 mil mortos em todo o mundo

Mais de 19 mil pessoas morreram em todo o mundo infetadas por covid-19, de acordo com um balanço feito pela Agência France Presse (AFP) a partir de dados oficiais divulgados hoje às 11:00.

De acordo com o novo balanço divulgado às 11:00, o novo coronavírus matou 19.246 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro.

Foram registados mais de 427.940 casos de infeção em mais de 181 países e territórios desde o início da epidemia.

Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, tem 6.820 mortes em 69.176 casos. São consideradas curadas pelas autoridades italianas 8.326 pessoas.

Espanha é agora o segundo país mais afetado do mundo, com 3.434 mortes em 47.610 casos e 5.367 pessoas curadas.

Os países mais afetados depois de Itália e Espanha são a China com 3.281 mortes para 81.218 casos, Irão com 2.077 mortes (27.017 casos), França com 1.100 mortes (22.302 casos) e Estados Unidos com 600 mortos (55.225 casos).

Desde as 19:00 de terça-feira, Camarões e Níger anunciaram as primeiras mortes relacionadas ao vírus. Líbia, Laos, Belize, Granada, Mali e Dominica anunciaram os primeiros casos.

A Europa totalizou até às 11:00 de hoje 226.340 casos (12.719 mortes), a Ásia 99.805 casos (3.593 mortes), Estados Unidos e Canadá 57.304 casos (624 mortes), Médio Oriente 32.118 casos (2.119 mortes), América Latina e Caraíbas 7.337 casos (118 mortes), Oceânia 2.656 casos (nove mortes) e África 2.382 casos (64 mortes).



(notícia em atualização)